Фондовый рынок прогнулся под санкциями

Акции крупнейших российских компаний, торгующиеся на Московской бирже , упали на торгах 9 августа на фоне объявления о новых антироссийских санкциях США и падения курса рубля, следует из данных на сайте биржи.

Бумаги остальных эмитентов потеряли в цене меньше двух процентов. Лидерами роста стали горнорудная компания «Полиметалл» (плюс 1,58 процента) и группа строительных компаний ПИК (плюс 1,15 процента).

Индекс Московской биржи на момент публикации материала потерял 0,51 процента и опустился до значения 2281,52 пункта.

На торгах в валютной секции 9 августа произошел очередной обвал рубля. Курс евро по ходу торговой сессии достигал 77,7 рубля, доллара — 66,7 рубля.

Колебания курса российской валюты происходят второй день подряд на фоне новостей о будущих антироссийских санкциях США. 8 августа стали известны подробности ограничений, которые могут быть введены в два этапа: 22 августа и в ноябре.