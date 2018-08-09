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Фондовый рынок прогнулся под санкциями
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Фондовый рынок прогнулся под санкциями 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
Акции крупнейших российских компаний, торгующиеся на Московской бирже, упали на торгах 9 августа на фоне объявления о новых антироссийских санкциях США и падения курса рубля, следует из данных на сайте биржи.
Котировки акций ВТБ упали на 3,44 процента — до 0,04 рубля за штуку. Бумаги «Русала» обвалились на 3,36 процента — до 24,13 рубля. «Транснефть» подешевела на 2,21 процента, и теперь одна акция стоит 152,4 тысячи рублей. Металлургический комбинат «Мечел» потерял 2,08 процента — до 89,40 рубля за акцию.
Бумаги остальных эмитентов потеряли в цене меньше двух процентов. Лидерами роста стали горнорудная компания «Полиметалл» (плюс 1,58 процента) и группа строительных компаний ПИК (плюс 1,15 процента).
Индекс Московской биржи на момент публикации материала потерял 0,51 процента и опустился до значения 2281,52 пункта.
На торгах в валютной секции 9 августа произошел очередной обвал рубля. Курс евро по ходу торговой сессии достигал 77,7 рубля, доллара — 66,7 рубля.
Колебания курса российской валюты происходят второй день подряд на фоне новостей о будущих антироссийских санкциях США. 8 августа стали известны подробности ограничений, которые могут быть введены в два этапа: 22 августа и в ноябре.
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