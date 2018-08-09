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Конгрессмен США, задержанный по обвинению в инсайдерской торговле, не признал вину
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Конгрессмен США, задержанный по обвинению в инсайдерской торговле, не признал вину 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Крис Коллинз (республиканец, от штата Нью-Йорк), задержанный в среду по обвинениям в неправомерном использовании инсайдерской информации и в даче ложных показаний ФБР, не признал в суде свою вину. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Ранее минюст США выдвинул против Коллинза обвинения в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли от рыночных сделок. Речь идет о деятельности, связанной с акциями австралийской фармацевтической компании Innate Immunotherapeutics, членом совета директоров которой прежде являлся законодатель. Коллинз был задержан в среду сотрудниками ФБР.
Как сообщила CNN, 68-летний конгрессмен позднее в тот же день предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему официально зачитали обвинения. Законодатель заявил, что не признает свою вину. По данным агентства Associated Press, Коллинс будет отпущен на свободу после выплаты залога в размере $500 тыс.
Как заявили в прокуратуре, конгрессмену в прошлом году стала известна информация о том, что препарат компании Innate Immunotherapeutics для лечения пациентов с рассеянным склерозом оказался неудачным по итогам проверки. Коллинз был обязан сохранять в тайне эти сведения, однако, поскольку он был крупным акционером и не мог продать свой пакет, законодатель сообщил своему сыну о ситуации. Тот оповестил других акционеров с тем, чтобы они могли продать ценные бумаги, пока остальные оставались в неведении. По оценке прокуратуры, родственники и знакомые Коллинза смогли избежать потерь на сумму около $760 тыс.
Коллинз представляет в Палате представителей Конгресса США 27-й избирательный округ с населением 713 тыс. человек, расположенный на западе штата Нью-Йорк на берегу озера Онтарио. Он был первым из членов нижней палаты Конгресса, кто поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента США в ходе избирательной кампании 2016 года.
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