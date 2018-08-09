Власти США обвинили конгрессмена в торговле инсайдерской информацией

Члена Конгресса США , республиканца Криса Коллинза арестовали сотрудники ФБР по подозрению в торговле инсайдерской информацией. Обвинения предъявлены также его сыну и отцу невесты сына. Благодаря сведениям, полученным от Коллинза, все они смогли избежать крупных финансовых убытков на бирже, которые могли составить 768 тысяч долларов.

Речь идет о деятельности, связанной с акциями австралийской фармацевтической компании Innate Immunotherapeutics, членом совета директоров которой раньше являлся законодатель, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post

Адвокаты 68-летнего Коллинза убеждены, что их клиент невиновен, а все обвинения с него вскоре будут сняты. Подозреваемый не признал в суде свою вину. Коллинс будет отпущен на свободу после выплаты залога в размере 500 тысяч долларов.

Коллинз представляет в Палате представителей Конгресса США 27-й избирательный округ с населением 713 тысяч человек, расположенный на западе штата Нью-Йорк.