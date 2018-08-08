WP: минюст США обвинил конгрессмена в инсайдерской торговле

ВАШИНГТОН, 8 августа. / ТАСС /. Министерство юстиции США в среду выдвинуло против конгрессмена Криса Коллинза (республиканец от штата Нью-Йорк), а также его сына Кэмерона Коллинза и отца его невесты обвинения в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли от рыночных сделок. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как отмечается, речь идет о деятельности, связанной с акциями австралийской фармацевтической компании Innate Immunotherapeutics, членом совета директоров которой прежде являлся законодатель. Адвокаты Коллинза убеждены, что их клиент невиновен, а все обвинения с него вскоре будут сняты. По данным издания Business Insider, в среду утром Коллинз был арестован сотрудниками ФБР

Согласно изложенной в судебных документах информации, Коллинз и его сын проворачивали крупные биржевые операции вскоре после получения конфиденциальных сведений о результатах испытаний лекарственных препаратов, однако до того, как эти данные становились достоянием гласности. Так, например, после одного из неудачных испытаний конгрессмен дал указание своему сыну продать значительный пакет акций на американском фондовом рынке, чтобы избежать финансовых потерь, хотя сам законодатель и потерял на этом несколько миллионов долларов. Точно также избежал серьезных финансовых потерь и отец невесты сына Коллинза.

По сведениям газеты The Hill, конгрессмен в течение прошлого года рассказывал своим коллегам о заработках и убедил их инвестировать в Innate Immunotherapeutics. Держателями акций этой компании, в частности, являлись действующие члены Палаты представителей Майк Конуэй (республиканец от штата Техас), Маркуэйн Маллин (республиканец от штата Оклахома) и Билли Лонг (республиканец от штата Монтана).