Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов розничной торговли, финансов и основных ресурсов.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подешевел на 0,43%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Intralot (AT:INLr), которые подорожали на 0,028 п. (3,65%), закрывшись на отметке в 0,796. Котировки Iktinos Hellas (AT:IKTr) выросли на 0,2000 п. (3,53%), завершив торги на уровне 5,8600. Бумаги K. L. M. (AT:KLUr) выросли в цене на 0,014 п. (2,11%), закрывшись на отметке 0,678.

Лидерами падения стали акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr), цена которых упала на 0,0064 п. (6,34%), завершив сессию на отметке 0,0946. Акции Loulis Mills (AT:LOUr) поднялись на 0,12 п. (5,36%), закрывшись на уровне 2,12, а Crete Plastics SA (AT:PLAKR) снизились в цене на 0,600 п. (4,20%) и завершили торги на отметке 13,700.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (58) превысило количество закрывшихся в плюсе (29), а котировки 25 акций практически не изменились.

Котировки акций Iktinos Hellas (AT:IKTr) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,53%, 0,2000 п., и завершили торги на отметке 5,8600.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.218,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,78%, или 1,92, до $67,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,42%, или 1,81, до отметки $72,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,08% до 1,1608, а котировки EUR/GBP повысились на 0,45%, достигнув отметки 0,9002.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,97.