Ещё
Гривна не смогла удержаться и упала ниже значения 27 за доллар
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.80
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.00
–1.28 Золото
1213.03
+0.18 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1598
–0.0131
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Гривна не смогла удержаться и упала ниже значения 27 за доллар 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
8 августа котировки гривны к доллару на момент закрытия межбанка установились на отметке 27,03-27,07 гривен за доллар.
Об этом сообщает портал Finance.ua.
На 17:00 средние курсы основных валют на межбанке были следующими: доллар США — 27,03-27,07 грн; евро — 31,32-31,36 грн; российский рубль — 0,4173-0,4181 грн.
8 августа котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,94-26,97 грн за доллар.
Напомним, по мнению экономиста Виктора Скаршевского, девальвация гривны усилится в конце августа — начале сентября и будет стремиться к курсу в 30,1 грн за доллар. Причиной этому служит 50% зависимость украинской экономики от импорта, заявил эксперт на пресс-конференции «Пустая казна: ждать ли доллара по 40 гривен и задержек пенсий?». Также эксперт ожидает инфляции в 13-14%.
По убеждению аналитика, рассчитывать на то, что внешние кредиторы смогут остановить дальнейшее обесценивание украинской валюты, не приходится.
Украина.ру: последние новости
На Украине за выходные операторы взвинтили цены на бензин Reuters: «Газпром» прекратил одалживать деньги из-за спора с «Нафтогазом» Гончаров: Украина не зарабатывает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву8
Рубль пробил новую отрицательную отметку28
Названа реальная цена бензина228
Рубль обвалился575
Налог на имущество рассчитают по-новому
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение