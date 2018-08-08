Гривна не смогла удержаться и упала ниже значения 27 за доллар

8 августа котировки гривны к доллару на момент закрытия межбанка установились на отметке 27,03-27,07 гривен за доллар.

Об этом сообщает портал Finance.ua.

На 17:00 средние курсы основных валют на межбанке были следующими: доллар США — 27,03-27,07 грн; евро — 31,32-31,36 грн; российский рубль — 0,4173-0,4181 грн.

8 августа котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,94-26,97 грн за доллар.

Напомним, по мнению экономиста Виктора Скаршевского, девальвация гривны усилится в конце августа — начале сентября и будет стремиться к курсу в 30,1 грн за доллар. Причиной этому служит 50% зависимость украинской экономики от импорта, заявил эксперт на пресс-конференции «Пустая казна: ждать ли доллара по 40 гривен и задержек пенсий?». Также эксперт ожидает инфляции в 13-14%.

По убеждению аналитика, рассчитывать на то, что внешние кредиторы смогут остановить дальнейшее обесценивание украинской валюты, не приходится.