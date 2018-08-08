Ящик Pandora: почему упала капитализация ювелирной компании

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Капитализация Pandora упала более чем на 20%, до 343 крон, на открытии торгов вторника на Копенгагенской бирже после публикации компанией предварительного прогноза, в котором говорится о снижении квартальных показателей продаж на ключевых рынках таких как США и Китай, а также падении выручки и EBITDA, сообщает Bloomberg . Согласно данным, во втором квартале выручка компании упала на 0,1%, до 4,82 миллиарда крон ($747 миллиона долларов), рентабельность по EBITDA снизилась до 31,1% с 33,4% годом ранее. Ранее компания ожидала показатель на уровне 35%.

Провал стоимости акций ювелирного производителя стал сильнейшим за 7 лет.

Позже компания заявила, что ожидает в этом году роста продаж на 4-7% в местных валютах, что ниже предыдущего прогноза в 7-10%.

Однако пока преждевременно ухудшать прогнозы по акциям Pandora, так как компания пообещала предоставить подробную информацию о состоянии своего бизнеса в финансовом отчете за второй квартал, который ожидается 9-14 августа.

ПОСЛЕ ВЗЛЕТА

После стремительной глобальной экспансии компания борется с падением роста на ключевых рынках — в США и Китае. Ухудшение состояния бизнеса связано с неудачным запуском новой линейки ювелирной продукции. На этом фоне Pandora потеряла более половины рыночной стоимости с начала 2018 года.

Давление на акционерную стоимость ювелирной компании продолжилось после того, как главный исполнительный директор Андерс Колдинг Фриис ранее в этом году попытался перенастроить ожидания рынка за счет озвученных новых долгосрочных целей и нового ухудшенного прогноза в 2018 году.

По его словам, вновь принятые компанией цели более реалистичны, потому что Pandora уже выросла и не может рассчитывать на такое же быстрое расширение, как в прошлые годы. Кроме того, в январе из компании был уволен главный финансовый директор Питер Векслунд после того, как компания показала более низкие результаты по сравнению с изначальными ориентирами.

В своем заявлении, которое было опубликовано во вторник, Pandora также сообщила о предстоящем сокращении 397 рабочих мест из текущих 27 тысяч в рамках плана по оптимизации расходов. Таким образом, компания планирует ежегодно экономить около 150 миллионов крон (23 миллионов долларов) начиная с 2019 года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Предполагаемое падение выручки компании «поставит под сомнение преемственность управленческой команды Pandora и совета директоров», прокомментировала аналитик Berenbergа Сюзанна Пуш.

Новые ориентиры Pandora примерно на 8% ниже рыночных ожиданий, но, «учитывая неопределенность, которую создали руководители Pandora вокруг ее среднесрочных финансовых целей (объявленных ранее в этом году), мы можем увидеть еще более негативную реакцию на курс акций», полагает аналитик.

Недавно аналитики говорили, что Pandora находится в зоне риска краткосрочного падения из-за опубликованных розничных отчетов по 2018 году, в которых компания признавала, что ее первая золотая коллекция Shine, выпущенная на рынок в марте, не будет иметь успеха у широкого круга потребителей.

По данным IHS Markit, хеджевые фонды продолжают делать ставки против акций Pandora. Инвесторы открыли короткие позиции по акциям компании, поставив на 8% снижение.