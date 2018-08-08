По итогам 8 августа украинские биржи продолжили падать

Индекс фондовой биржи ПФТС по итогам торгов в среду упал на 1,17% — до 508,13 пункта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным издания, торговый оборот на бирже составил 934,18 млн грн.

В течение дня проходили сделки с акциями: «Укрнафты» (-3,93%), «Донбассэнерго» (-3,61%), «Райффайзен Банка Аваль» (-1,1%) и «Центрэнерго» (-0,33%).

Индекс же «Украинской биржи» 8 августа упал на 1% — до 1635,33 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв вырос на 1,38% — до 453 пунктов при объеме торгов 587,44 тыс. злотых (4,3 млн грн).

В «индексной корзине» дорожали акции KSG Agro (+5,31%), «Астарты» (+1,49%) и «Кернела» (+0,39%), уточняет издание.