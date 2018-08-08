Падение рубля носит эмоциональный характер

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Европейские биржевые площадки в среду закрылись разнонаправленно на фоне усиления беспокойства инвесторов в отношении торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Во вторник Управление торгового представителя США сообщило, что с 23 августа в отношении китайских товаров будут введены пошлины на сумму 16 миллиардов долларов в год, теперь совокупный объем облагаемой пошлинами продукции из Поднебесной составит $50 млрд

Кроме того, игроки не оставили без внимания отчеты компаний по итогам которых акции E.ON SE снизились на 3,15%, бумаги фармкомпании Novo Nordisk потеряли 5,88%.

Немецкий индекс DAX снизился на 0,12%, французский CAC40 потерял 0,35%, британский FTSE вырос на 0,75%.

Американские биржи открыли торговую сессию незначительным снижением, после того как на кануне индекс волатильности CBOE-индикатор страха Уолл-Стрит, упал до самого низкого уровня с января, а индекс широкого рынка S&P 500 приблизился к январским максимумам.

Российский рынок сегодня завершил торги в красной зоне. Рублевый индикатор МосБиржи снизился на 0,83%, закрывшись на отметке 2293,01 пунктов. В аутсайдерах выступили бумаги Уралкалия (-4,4%), Сбербанка (-4,26%) и Мечела (-4,55%), в лидерах роста акции МегаФона (+2,09%) и Сургутнефтегаза пр (+1,83%). Фьючерс на индекс РТС упал на 2,86%. В текущей ситуации локальная поддержка в инструменте находится на уровне 111000 и основная на 110000. Сопротивление расположено на отметке 113000 пунктов.

РЫНОК НЕФТИ

Сегодня цены на эталонный сорт Brent снижаются более чем на 3%, на фоне вышедших данных от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы «черного золота» в стране снизились на 1,35 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов экспертов, которые ждали снижения на 2,8 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $71,20, сопротивления расположены на $73,55 и $74,55.

РУБЛЬ

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Сегодня российская валюта в первой половине дня опускалась к уровню 65 за один американский доллар. Текущее падение курса рубля носит эмоциональный характер на фоне с публикации деталей ранее озвученного плана по санкциям в отношении России сенаторами Линдси Грэмом и его коллегами. Стоит отметить, что очередные инициативы американских законодателей для начала должны быть приняты Конгрессом и одобрены Трампом и шансы на их реализацию, на мой взгляд крайне малы. Тем не менее если США все таки пойдут на такой шаг, то рубль на короткое время может ослабнуть к отметке 67 за одну американскую единицу. Однако на данном этапе это всего лишь предложение, рассмотрение которого будет идти после возвращения сенаторов с летних каникул в начале сентября.