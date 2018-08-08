Алюминию предрекли резкое удорожание из-за санкций против России

Если власти США до октября не снимут санкции с «Русала» , цена на алюминий на Лондонской бирже металлов подскочит до 3 тыс. долларов за тонну и наступит длительный дефицит этого металла, следует из аналитического отчета Fitch и консалтинговой компании CRU.

«Если никакое решение о снятии санкций в отношении Русала не будет принято, и производство алюминия Русалом снизится на фоне сокращения поставок глинозема, цена на металл на Лондонской бирже металлов может подняться до 3 тыс. долларов за тонну, а мировой рынок подвергнется продолжительному дефициту», — приводит ТАСС текст отчета аналитиков.

В отчете отмечается, что недостаток алюминия мог бы частично восполнить Китай, однако этот процесс может стимулировать только рост цен.

Предложен также второй сценарий, по которому «Русал» получает приемлемое решение от властей США. В этом случае уже к 2019 году рынок нормализуется.

Сейчас цена на тонну алюминия на торгах составляет около 2,1 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что «Русал» из-за санкций начал консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, под угрозой еще несколько заводов.