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Fitch обещает мировой дефицит алюминия из-за санкций против «Русала»
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Fitch обещает мировой дефицит алюминия из-за санкций против «Русала» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов могут взлететь до $3 тысяч за тонну, а рынок столкнется с длительным дефицитом этого сплава, если власти США до октября не снимут санкции против «Русала». Об этом говорится в аналитическом отчете Fitch и консалтинговой компании CRU, который имеется в распоряжении ТАСС.
При этом аналитики отмечают, что Китай мог бы частично компенсировать недостаток алюминия на рынке, однако стимулировать этот процесс может только рост цен. Во втором сценарии, при котором «Русал» получает приемлемое решение от властей США, рынок алюминия нормализуется уже к началу 2019 года, пишут эксперты Fitch.
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