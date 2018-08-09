Fitch: санкции против РусАла угрожают глобальному рынку. Акции компании на старте торгов падают на 4% на угрозе закрытия производства

Санкции могут повлечь за собой серьезный рост цен на металл и ставят под угрозу заключение дальнейших контрактов на поставки товаров с высокой добавочной стоимостью.

В случае, если США не снимут санкции со второго в мире по объему производителя алюминия, к 2021 году цены на металл могут вырасти более чем на треть.

Так что ограничительные меры, по мнению аналитиков агентства Fitch Ratings усугубят ситуацию не только для самой компании, но и для глобального рынка в целом.

По прогнозам экспертов агентства, если ситуация в ближайшее время не разрешится, стоимость алюминия по итогам 2018 года может превысить $2,5 тыс. за тонну, а в следующем году преодолеть отметку в $3 тыс..

Агентство отмечает, что если ограничения не будут сняты, с 1 октября продукция, выпускавшаяся для экспорта, будет отправляться на склад. А в сентябре РусАл уже может законсервировать основные мощности, выпускавшие продукцию для зарубежных потребителей. А на ее долю до введения санкций приходилось 80% производства.

Ранее "РусАл" уже сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.

Fitch также отмечает, что отсутствие ясности в отношении перспектив заключения новых договоров с РусАлом может препятствовать контрактованию продукции с добавленной стоимостью: сплавов, полуфабрикатов и металлопродукции, — на 2019 год.

Реакция рынков Информация о возможной остановке мощностей РусАла привела к падению акций компании в Гонконге.

По состоянию на 9.00 мск ценные бумаги "Русала" дешевели в Гонконге на 2,67% — до 2,19 гонконгских доллара. При этом ранее в ходе торгов ценные бумаги компании падали в цене на 4,4% — до 2,15 гонконгского доллара.

Между тем, цены на алюминий уже пошли вверх. Стоимость тонны алюминия в Лондоне с поставкой через 3 месяца выросла на 2,7%.

По итогам торгов среды стоимость тонны алюминия — выросла на 3,34%, до $2106 долларов.