Санкции против «Русала» угрожают глобальному рынку

Санкции могут повлечь за собой серьезный рост цен на металл и ставят под угрозу заключение дальнейших контрактов на поставки товаров с высокой добавочной стоимостью.
В случае, если США не снимут санкции со второго в мире по объему производителя алюминия, к 2021 году цены на металл могут вырасти более чем на треть.
Так что ограничительные меры, по мнению аналитиков агентства Fitch Ratings усугубят ситуацию не только для самой компании, но и для глобального рынка в целом.
По прогнозам экспертов агентства, если ситуация в ближайшее время не разрешится, стоимость алюминия по итогам 2018 года может превысить $2,5 тыс. за тонну, а в следующем году преодолеть отметку в $3 тыс..
Агентство отмечает, что если ограничения не будут сняты, с 1 октября продукция, выпускавшаяся для экспорта, будет отправляться на склад. А в сентябре РусАл уже может законсервировать основные мощности, выпускавшие продукцию для зарубежных потребителей. А на ее долю до введения санкций приходилось 80% производства.
Ранее "РусАл" уже сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.
Fitch также отмечает, что отсутствие ясности в отношении перспектив заключения новых договоров с РусАлом может препятствовать контрактованию продукции с добавленной стоимостью: сплавов, полуфабрикатов и металлопродукции, — на 2019 год.
Реакция рынков Информация о возможной остановке мощностей РусАла привела к падению акций компании в Гонконге.
По состоянию на 9.00 мск ценные бумаги "Русала" дешевели в Гонконге на 2,67% — до 2,19 гонконгских доллара. При этом ранее в ходе торгов ценные бумаги компании падали в цене на 4,4% — до 2,15 гонконгского доллара.
Между тем, цены на алюминий уже пошли вверх. Стоимость тонны алюминия в Лондоне с поставкой через 3 месяца выросла на 2,7%.
По итогам торгов среды стоимость тонны алюминия — выросла на 3,34%, до $2106 долларов.