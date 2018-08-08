Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России выросли во II квартале на 29%

Продажи дорожно-строительной и специальной техники выросли на российском рынке во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29%, до 2,93 тыс. штук, сообщил комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«К сожалению, нужно констатировать, что рост рынка замедлился. За первое полугодие он составил 35% а во втором квартале еще меньше — 29%. Напомню, что для полного восстановления рынка рост должен удвоиться. Негативное влияние повышения утилизационного сбора (+15% с июня 2018) было очевидным. Но полный эффект от этого воздействия нам еще предстоит увидеть во второй половине года», — сказал сказал председатель комитета Андрей Комов , его слова приводит АЕБ.

Он отметил, что «возникают опасения, что приоритетные задачи, содержащиеся в послании президента в части строительства дорог и инфраструктуры, не смогут быть выполнены в требуемых объемах»

«Дорожно-строительная техника обременена огромными сборами, а некоторые типы машин из средств производства перешли в разряд непозволительной роскоши», — сказал Комов.

Продажи экскаваторов-погрузчиков выросли во втором квартале на 42%, до 721 штук, гусеничных экскаваторов — на 34%, до 959 штук, погрузчиков с бортовым поворотом — на 30%, до 266 штук, колесных погрузчиков — на 12%, до 271 штук, гусеничных тракторов — на 44%, до 250 штук, колесных экскаваторов — на 24%, до 146 штук, самоходных грейдеров — падение на 15%, до 159 штук, сочлененных самосвалов — рост на 24%, до 67 штук, самосвалов с жесткой рамой — на 42%, до 91 шт.