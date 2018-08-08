Ещё
Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России выросли во II квартале на 29%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.80
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.00
–1.28 Золото
1213.03
+0.18 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1598
–0.0131
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России выросли во II квартале на 29% 

Rambler News Service 1 час назад
Продажи дорожно-строительной и специальной техники выросли на российском рынке во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29%, до 2,93 тыс. штук, сообщил комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«К сожалению, нужно констатировать, что рост рынка замедлился. За первое полугодие он составил 35% а во втором квартале еще меньше — 29%. Напомню, что для полного восстановления рынка рост должен удвоиться. Негативное влияние повышения утилизационного сбора (+15% с июня 2018) было очевидным. Но полный эффект от этого воздействия нам еще предстоит увидеть во второй половине года», — сказал сказал председатель комитета Андрей Комов, его слова приводит АЕБ.
Он отметил, что «возникают опасения, что приоритетные задачи, содержащиеся в послании президента в части строительства дорог и инфраструктуры, не смогут быть выполнены в требуемых объемах»
«Дорожно-строительная техника обременена огромными сборами, а некоторые типы машин из средств производства перешли в разряд непозволительной роскоши», — сказал Комов.
Продажи экскаваторов-погрузчиков выросли во втором квартале на 42%, до 721 штук, гусеничных экскаваторов — на 34%, до 959 штук, погрузчиков с бортовым поворотом — на 30%, до 266 штук, колесных погрузчиков — на 12%, до 271 штук, гусеничных тракторов — на 44%, до 250 штук, колесных экскаваторов — на 24%, до 146 штук, самоходных грейдеров — падение на 15%, до 159 штук, сочлененных самосвалов — рост на 24%, до 67 штук, самосвалов с жесткой рамой — на 42%, до 91 шт.
Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках АЕБ в феврале 2008 года. Доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% всего рынка дорожно-строительной и спецтехники. В комитет входят, в том числе, компании «Кранекс», «РМ-Терекс», «Четра», «Эксмаш», Bell Equipment, Bobcat, Caterpillar, CNH, John Deere, Doosan, Dressta, Hitachi, Hidromek, Hyndai, JCB, Komatsu, Liebherr и Volvo.
Rambler News Service: последние новости
Рубль подешевел к доллару до двухлетнего минимума «Севергрупп» стала держателем 100% акций «Силовых машин» ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении продажи газа на бирже до конца года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву8
Названа реальная цена бензина228
Рубль пробил новую отрицательную отметку28
Рубль обвалился575
Налог на имущество рассчитают по-новому23
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение