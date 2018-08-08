Новосибирская область заняла первое место в России по росту числа случаев мошенничества

Новосибирская область заняла первое место в России по росту количества случаев мошенничества в период с января по июнь 2018 года, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на отчёт Генпрокуратуры

Число таких преступлений по сравнению с 2017-м выросло на 69%.

Регион также стал вторым в стране по росту зарегистрированных преступлений и попал в топ-10 по росту нераскрытых преступлений.

Кроме того, в области отмечено резкое снижение преступлений коррупционной направленности (с 42 до 15; -64,3%).

В мае сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала снижение уровня преступности в России за пять лет.