«Люди не могут заправить машины, а значит, и работать». Жители России рассказали о ценах на бензин

Депутаты партии КПРФ внесли законопроект, который позволит правительству регулировать цены на бензин. Экономисты считают, что такая мера еще больше усугубит ситуацию. «360» узнал, как сейчас обстоят дела со стоимостью топлива в разных регионах России и сможет ли помочь закон.

«Пострадают простые люди»

Российское правительство может начать регулировать цены на бензин. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму представители партии КПРФ. Инициатива дает право правительству устанавливать предельную стоимость топлива. По словам авторов проекта, данная реформа поможет защитить потребителей от сильных ценовых колебаний. Если закон примут, то в силу он вступит уже со следующего года.

Заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов рассказал «360», что госрегулирование цен — мера достаточно опасная, которая может привести к негативным последствиям.

«Что-то подобное мы видели не так давно на примере самых необходимых лекарств, на которые распространяется госрегулирование. Ограничение цен привело к тому, что многим компаниям стало невыгодно производить продукцию, и они стали сворачивать производство. В итоге образовался дефицит. Так же и здесь — даже если нефтяники смогут работать в плюс, это ограничит их влияние на рынок, с чем они точно не будут согласны. Подобное было, когда правительство проводило налоговый маневр. Следовательно, будет искусственно сокращаться предложение на рынке, искусственно будет создаваться дефицит, в итоге от госрегулирования пострадают простые люди и потребители», — сказал экономист.

Нефтяники уже не раз высказывались о недовольстве налоговым маневром. Сейчас они намерены попросить у Владимира Путина дополнительные три триллиона рублей. По данным «Ведомостей», совещание пройдет не раньше 27 августа, когда российский президент приедет в Кемерово на заседание комиссии по ТЭК.

Обсуждать планируют повышение акцизов на нефть, которое вводится с 2019 года. Также нефтяников интересует вопрос логистического коэффициента. Лидеры рынка намерены добиться изменений в налоговом маневре.

«Люди поставлены в рамки»

Пока депутаты вносят новые законопроекты, люди в регионах жалуются в Сети на цены. В городах они подскочили почти на рубль. Небольшому Холмску в Сахалинской области вообще не повезло — город остался без топлива.

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Жительница Сахалина Анна Борисова рассказала «360», что в области проблемы с бензином есть уже не первый год. «На этот раз еще подняли и цены. Люди негодуют, заправлять машины не могут, а значит, и работать тоже. Что делать, никто не знает», — рассказала Анна.

В Приморье похожая ситуация. Не заправлять машины невозможно, но цены серьезно бьют по семейному бюджету. «Рост цен повлиял, в первую очередь, на кошелек. Непонятно, почему дизельное топливо, в котором октановое вещество меньше, чем в бензине, даже АИ-92, стоит дороже. Люди поставлены в рамки — ехать надо, вот и вынуждены заправлять авто по высокой цене, несоответствующей ни качеству, ни рыночной стоимости», — отметил Алексей Булатов , житель Владивостока.

В Хабаровске цены начали расти в июне, об этом писал Telegram-канал «Амурский Инсайдер», к августу немного стабилизировались, а некоторые даже упали.

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Жители Забайкальского края тоже заметили подорожание. Дмитрий Соколов сказал, что с начала года цены поднимались несколько раз. «Да, они росли очень медленно, но все-таки росли. Сейчас 92-й стоит 45 рублей за литр. Будем надеяться, что больше он не вырастет», — поделился Дмитрий.

В регионах, которые расположены ближе к Москве, ситуация немного лучше. Политик Никита Исаев в своем Instagram разместил фотографию из Владимирской области и написал, что «из хорошего — цены на бензин чуть идут вниз. Литруха 95-го за 44,5 рубчиков».

В Ивановской области ситуация с бензином тоже «успокоилась». В местных Telegram-каналах написали, что «цены росли в мае. Сейчас народ успокоился. В среднем цена выросла на 3 рубля 30 копеек за литр».

Что будет дальше?

Экономист Антон Шабанов отмечает, что любое регулирование цен на свободном рынке крайне опасно.

«Мы говорим либо о приказной экономике, когда фиксируются цены не только на бензин, но и на другие товары, либо это просто не имеет смысла. На стоимость бензина больше всего оказывают влияние стоимость нефти, акцизы и сборы. Поэтому все эти законодательные инициативы глупы», — рассказал «360» экономист.

Шабанов предположил, что на ближайшие полгода цены, скорее всего, будут заморожены.

«При этом 1 января 2019 планируется плановое повышение акцизов — это, как следствие, приведет к удорожанию бензина. 5-10% — это будет крайний минимум удорожания», — сказал эксперт.

Экономист Иван Антопов рассказал, что рост и снижение стоимости бензина сейчас в большей степени зависит от договоренности правительства с сырьевыми компаниями по части дотаций, а также зависит от акцизов и спроса.

«Сейчас у нефтяников очень хорошие условия. На волне борьбы с налоговым маневром цены на бензин были подняты, потом на пару рублей были скинуты акцизы — выручка компаний улучшилась. Сейчас комфортные условия работы, что дает потенциал для сохранения в дальнейшем цен на нынешнем уровне. Если правительство пойдет по пути увеличения акцизов и при этом будет настаивать на сохранении цен, то здесь возможен конфликт между нефтяниками и правительством с труднопредсказуемым исходом», — отметил эксперт.

Антропов сказал, что снижаться стоимость точно не будет — для этого нет никаких предпосылок. Лучший вариант, который может быть, — это незначительный рост.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша вовсе отказался комментировать инициативу депутатов. Он считает, что предложение парламентариев никогда не сможет быть применено на практике.

«Нет смысла это обсуждать, так как это никогда не будет реализовано», — отметил эксперт.