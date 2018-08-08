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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,60%
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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,60% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, потребительских услуг и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,60%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции bpost NV (BR:BPOST), которые подорожали на 0,28 п. (2,14%), закрывшись на отметке в 13,39. Котировки Argen-X (BR:ARGX) выросли на 0,40 п. (0,51%), завершив торги на уровне 78,80. Бумаги Aperam SA (AS:APAM) выросли в цене на 0,17 п. (0,41%), закрывшись на отметке 41,23.
Лидерами падения стали акции Umicore SA (BR:UMI), цена которых упала на 1,15 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 49,47. Акции Engie SA (PA:ENGIE) поднялись на 0,16 п. (1,19%), закрывшись на уровне 13,33, а Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) снизились в цене на 1,01 п. (1,16%) и завершили торги на отметке 85,95.
На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (52) превысило количество закрывшихся в минусе (51), а котировки 24 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,06%, или 0,70, достигнув отметки $1.217,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,99%, или 2,76, до $66,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 3,58%, или 2,67, до отметки $71,98 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1599, а котировки EUR/GBP повысились на 0,50%, достигнув отметки 0,9007.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 95,04.
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