Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 1,95%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, коммунальных услуг и потребительских товаров.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 1,95%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Argen-X (BR:ARGX), которые подорожали на 1,00 п. (1,27%), закрывшись на отметке в 79,90. Котировки UCB (BR:UCB) не изменились на 0,00 п. (0,00%), завершив торги на уровне 76,52. Бумаги Etablissementen Fr Colruyt NV (BR:COLR) подешевели на 0,08 п. (0,15%), закрывшись на отметке 51,72.

Лидерами падения стали акции ING Groep NV (AS:INGA), цена которых упала на 0,546 п. (4,31%), завершив сессию на отметке 12,124. Акции KBC (BR:KBC) поднялись на 1,940 п. (2,96%), закрывшись на уровне 63,500, а Ontex Group (BR:ONTEX) снизились в цене на 0,70 п. (2,77%) и завершили торги на отметке 24,60.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (91) превысило количество закрывшихся в плюсе (25), а котировки 11 акций практически не изменились.

Котировки акций ING Groep NV (AS:INGA) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,31%, 0,546 п., и завершили торги на отметке 12,124. Котировки акций UCB (BR:UCB) до 52-недельного максимума, 0,00%, 0,00 п., и завершили торги на отметке 76,52. Котировки акций KBC (BR:KBC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,96%, 1,940 п., и завершили торги на отметке 63,500.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,05%, или 0,60, достигнув отметки $1.219,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,21%, или 0,81, до $67,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,14%, или 0,82, до отметки $72,89 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 1,02% до 1,1410, а котировки EUR/GBP упали на 0,53%, достигнув отметки 0,8938.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,73% до 96,16.