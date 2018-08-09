Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,65%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских услуг и здравоохранения.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подорожал на 0,65%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции bpost NV (BR:BPOST), которые подорожали на 0,88 п. (6,57%), закрывшись на отметке в 14,27. Котировки KBC (BR:KBC) выросли на 1,480 п. (2,31%), завершив торги на уровне 65,440. Бумаги Sofina (BR:SOF) выросли в цене на 2,20 п. (1,35%), закрывшись на отметке 165,00.

Лидерами падения стали акции Ontex Group (BR:ONTEX), цена которых упала на 0,40 п. (1,56%), завершив сессию на отметке 25,30. Акции Proximus NV (BR:PROX) поднялись на 0,19 п. (0,90%), закрывшись на уровне 20,96, а Aperam SA (AS:APAM) снизились в цене на 0,24 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 40,99.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в минусе (43), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,35%, 2,20 п., и завершили торги на отметке 165,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.220,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,07%, или 0,05, до $66,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,06%, или 0,04, до отметки $72,24 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,42% до 1,1561, а котировки EUR/GBP упали на 0,22%, достигнув отметки 0,8992.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,31% до 95,24.