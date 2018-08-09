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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,01%
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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,01% 

Investing.com Россия 58 минут назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, нефти и газа и здравоохранения.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 вырос на 0,01%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Amer Sports A (HE:AMEAS), которые подорожали на 0,34 п. (1,19%), закрывшись на отметке в 29,00. Котировки Valmt (HE:VALMT) выросли на 0,21 п. (1,14%), завершив торги на уровне 18,68. Бумаги Upm-kymmene (HE:UPM) выросли в цене на 0,30 п. (0,96%), закрывшись на отметке 31,70.
Лидерами падения стали акции Fortum Oyj (HE:FORTUM), цена которых упала на 0,37 п. (1,73%), завершив сессию на отметке 20,99. Акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V) поднялись на 0,0720 п. (1,23%), закрывшись на уровне 5,7680, а Yit (HE:YIT) снизились в цене на 0,04 п. (0,77%) и завершили торги на отметке 5,79.
На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в минусе (66), а котировки 21 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $72,26 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,07%, или 0,05, до $66,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.221,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1566, а котировки EUR/GBP упали на 0,19%, достигнув отметки 0,8995.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,28% до 95,22.
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