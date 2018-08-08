Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, сырья и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Nokian Renkaat (HE:NRE1V), которые подорожали на 1,35 п. (3,77%), закрывшись на отметке в 37,18. Котировки Upm-kymmene (HE:UPM) выросли на 0,39 п. (1,26%), завершив торги на уровне 31,40. Бумаги Stora Enso OYJ (HE:STERV) выросли в цене на 0,130 п. (0,88%), закрывшись на отметке 14,850.

Лидерами падения стали акции Fortum Oyj (HE:FORTUM), цена которых упала на 0,39 п. (1,79%), завершив сессию на отметке 21,36. Акции Metsa Board Oyj (HE:METSB) поднялись на 0,120 п. (1,48%), закрывшись на уровне 7,980, а Telia Company AB (HE:TELIA1) снизились в цене на 0,036 п. (0,86%) и завершили торги на отметке 4,127.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (67), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 3,66%, или 2,73, достигнув отметки $71,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,90%, или 2,70, до $66,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,07%, или 0,80, до отметки $1.217,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,03% до 1,1595, а котировки EUR/GBP повысились на 0,49%, достигнув отметки 0,9006.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 95,06.