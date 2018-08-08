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Рубль обвалился из-за подробностей об антироссийских санкциях
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Рубль обвалился из-за подробностей об антироссийских санкциях 

Инфо 24 29 минут назад
Фото: Инфо 24
Информация о новых антироссийских санкциях со стороны США резко ослабила рубль. В среду, 8 августа, курс доллара на Московский бирже побил рекорд ноября 2016 года и достиг 65 рублей. Евро укрепился почти на полтора рубля, превысив порог в 74 рубля впервые с начала мая.
Эксперты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля связан с просочившимися в СМИ подробностями новых антироссийских санкций. Оказалось, что они затронут самые уязвимые сферы — энергетический сектор, государственные банки и российский госдолг.
Новые санкции США могут сильно ударить по крупнейшим российским госбанкам, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Если же реализуется худший сценарий и в список попадут такие банки, как ВТБ или Сбербанк, вполне вероятно ослабление рубля в масштабах 2014 года», — опасается он. В начале августа в Сенат США внесли «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».
Позже появились подробности законопроекта. В частности, документ предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и ВЭБ.
Также законопроект запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.
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