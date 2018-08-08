Рубль обвалился из-за подробностей об антироссийских санкциях

Информация о новых антироссийских санкциях со стороны США резко ослабила рубль. В среду, 8 августа, курс доллара на Московский бирже побил рекорд ноября 2016 года и достиг 65 рублей. Евро укрепился почти на полтора рубля, превысив порог в 74 рубля впервые с начала мая.

Эксперты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля связан с просочившимися в СМИ подробностями новых антироссийских санкций. Оказалось, что они затронут самые уязвимые сферы — энергетический сектор, государственные банки и российский госдолг.

Новые санкции США могут сильно ударить по крупнейшим российским госбанкам, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай . «Если же реализуется худший сценарий и в список попадут такие банки, как ВТБ или Сбербанк , вполне вероятно ослабление рубля в масштабах 2014 года», — опасается он. В начале августа в Сенат США внесли «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».

ВЭБ. Позже появились подробности законопроекта. В частности, документ предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк

Также законопроект запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.