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Минфин: спрос инвесторов из России достаточен для размещения запланированного объема ОФЗ
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Минфин: спрос инвесторов из России достаточен для размещения запланированного объема ОФЗ 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минфин уверен, что российские инвесторы, которые уже наращивают вложения в ОФЗ, проявят достаточный спрос, что позволит в будущем размещать запланированные объемы гособлигаций РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.
"Мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ. По последним данным, помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств", — заявили в пресс-службе Минфина.
По мнению министерства, данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов.
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