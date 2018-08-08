Минфин: спрос инвесторов из России достаточен для размещения запланированного объема ОФЗ

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Минфин уверен, что российские инвесторы, которые уже наращивают вложения в ОФЗ, проявят достаточный спрос, что позволит в будущем размещать запланированные объемы гособлигаций РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.

"Мы полностью солидарны с Банком России , по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ. По последним данным, помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств", — заявили в пресс-службе Минфина.

По мнению министерства, данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов.