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Kinder Morgan увеличила затраты по Trans Mountain на $0,75-1,4 млрд, перенесла сроки ввода
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Kinder Morgan увеличила затраты по Trans Mountain на $0,75-1,4 млрд, перенесла сроки ввода 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 8 авг /ПРАЙМ/. Kinder Morgan Canada увеличила стоимость расширения нефтепровода Trans Mountain на 13-26% и перенесла срок начала поставок по нему на один-два года, следует из материалов компании.
Согласно первому сценарию, озвученному компанией, капзатраты по проекту увеличатся до 8,4 миллиарда канадских долларов (6,45 миллиарда долларов США), а начало поставок запланировано на конец 2020 года.
По второму сценарию, затраты растут до 9,3 миллиарда канадских долларов (7,1 миллиарда долларов США), а завершение проекта предполагается в декабре 2021 года. Изначально стоимость проекта составляла 7,4 миллиарда канадских долларов (5,7 миллиарда долларов США), а начало поставок было запланировано на декабрь 2019 года.
Ранее компания сообщала, что в августе планирует возобновить работы по расширению нефтепровода Trans Mountain в Канаде, приостановленные в апреле. В конце мая стало известно, что правительство Канады входит в проект за 4,5 миллиарда канадских долларов (3,5 миллиарда долларов США), чтобы гарантированно добиться расширения нефтепровода.
Проект Trans Mountain предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день.
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