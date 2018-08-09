PDVSA частично рассчиталась с Китаем и нарастила поставки для «Роснефти»

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Венесуэльская госкомпания сокращает задолженности по поставкам нефтепродуктов перед китайскими и российскими партнерами.

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Как сообщает Bloomberg, в феврале PDVSA смогла сократить задолженности по поставкам нефтепродуктов перед китайской корпорацией PetroChina.

Прекратив поставки в Китай, венесуэльская компания смогла ускорить сокращение «нефтяной задолженности» перед Роснефтью . Это позволит быстрее рассчитаться по выданным компании авансам.

Однако обязательства PDVSA перед PetroChina далеко не исчерпаны: Венесуэла все еще должна китайским партнерам «миллионы» баррелей нефти и мазута в качестве платежей по кредитам, уточняет Bloomberg

С конца Венесуэла 2017 года сократила долг перед «Роснефтью» по выданным авансам на $1 млрд долларов. По состоянию на 30 июня 2018 года долг составил $3,6 млрд Изначально «Роснефть» выдала PDVSA авансов на поставки нефти на $6,5 млрд Их полное погашение ожидается в конце 2020 года.