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PDVSA частично рассчиталась с Китаем и нарастила поставки для «Роснефти»
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PDVSA частично рассчиталась с Китаем и нарастила поставки для «Роснефти» 

Вести Экономика 30 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Венесуэльская госкомпания сокращает задолженности по поставкам нефтепродуктов перед китайскими и российскими партнерами.
Фото: Wikimedia commons
Как сообщает Bloomberg, в феврале PDVSA смогла сократить задолженности по поставкам нефтепродуктов перед китайской корпорацией PetroChina.
Прекратив поставки в Китай, венесуэльская компания смогла ускорить сокращение «нефтяной задолженности» перед Роснефтью. Это позволит быстрее рассчитаться по выданным компании авансам.
Однако обязательства PDVSA перед PetroChina далеко не исчерпаны: Венесуэла все еще должна китайским партнерам «миллионы» баррелей нефти и мазута в качестве платежей по кредитам, уточняет Bloomberg.
С конца Венесуэла 2017 года сократила долг перед «Роснефтью» по выданным авансам на $1 млрд долларов. По состоянию на 30 июня 2018 года долг составил $3,6 млрд Изначально «Роснефть» выдала PDVSA авансов на поставки нефти на $6,5 млрд Их полное погашение ожидается в конце 2020 года.
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