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PDVSA закрыла часть «долга» перед китайцами и увеличила поставки для «Роснефти» — СМИ
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PDVSA закрыла часть «долга» перед китайцами и увеличила поставки для «Роснефти» — СМИ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA в феврале погасила часть задолженности по поставкам нефтепродуктов перед китайской корпорацией PetroChina и смогла быстрее сокращать «нефтяную задолженность» перед "Роснефтью", сообщает агентство Блумберг.
"В феврале компания поставила (PetroChina — ред.) последнюю партию легких нефтепродуктов", — сказал агентству Блумберг источник, знакомый с ситуацией.
Агентство отмечает, что таким образом, благодаря прекращению с февраля поставок нефтепродуктов в адрес PetroChina, венесуэльская компания смогла увеличить поставки для «Роснефти», чтобы быстрее рассчитаться по выданным ею авансам.
При этом PDVSA по-прежнему должна поставить PetroChina «миллионы» баррелей нефти и мазута в качестве платежей по кредитам, уточнил собеседник агентства.
Венесуэла с конца 2017 года сократила долг перед «Роснефтью» по выданным авансам на 1 миллиард долларов — до 3,6 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2018 года, говорилось в презентации российской компании к отчету по МСФО за первое полугодие.
При этом в марте вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро говорил, что «Роснефть» выдала PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансов на поставки нефти. Полное погашение этих авансов ожидается в конце 2020 года.
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