Когда финансовые рынки развивающихся стран могут вернуться к росту

Первая половина 2018 года стала настоящим вызовом для развивающихся рынков. Повышение ставки ФРС США , укрепление доллара и торговые войны Дональда Трампа вынудили инвесторов продавать рисковые активы. Тем не менее, аналитики прогнозируют, что к ноябрю ситуация может измениться. Всё дело в промежуточных выборах в американский конгресс, которые способны разрядить геополитическую ситуацию. Кроме того, экономисты не исключают, что доллар растеряет потенциал роста уже к концу года. Смогут ли развивающиеся страны во втором полугодии оправиться от финансовых потерь — в материале RT.

Активы развивающихся стран демонстрируют умеренный рост на мировых площадках. На этой неделе биржевой индикатор быстрорастущих рынков — индекс MSCI Emerging Markets (EM) — вырос на 0,86% до 1080,18 пунктов. Такие данные приводит MarketWatch.

Восстановление данного показателя вслед за продолжительным падением в первом полугодии стартовало ещё в июле. Теперь, как ожидается, после небольшой волатильности в августе инвесторы могут начать постепенно возвращаться в ценные бумаги развивающихся рынков до конца года. К такому выводу пришли эксперты JPMorgan в своём последнем обзоре.

Согласно оценке аналитиков банка, с начала 2018 года биржевые котировки развивающихся государств просели почти на 8%. Во многом такая динамика была связана с повышением базовой ставки ФРС США и укреплением доллара на глобальных рынках.

Напомним, в 2018 году Федрезерв уже дважды повысил свою процентную ставку — с уровня 1,25—1,50% до 1,75—2% годовых. При этом действия регулятора сопровождались рекордным удорожанием доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Наиболее интенсивный рост пришёлся на период с февраля по июнь, когда соответствующий индекс DXY вырос с 88,6 до 95,4 пункта. За это же время индекс MSCI EM снизился с 1212 до 1046 пунктов.

Впрочем, основной причиной такого падения эксперты считают влияние протекционистской политики Соединённых Штатов. Аналитики Bloomberg считают, что на фоне угрозы торговых войн инвесторы распродавали рисковые активы и стараются обезопасить свои вложения.

Тем не менее, уже во втором полугодии ситуация на мировых фондовых рынках может измениться на фоне ослабления глобального торгового обострения. Как прогнозируют в JPMorgan, тарифная конфронтация между Вашингтоном и Пекином может пойти на спад по мере приближения промежуточных выборов в конгресс США. Это событие намечено на 6 ноября 2018 года.

«Активы развивающихся рынков относительно дешёвые и геополитическое влияние на них должно ослабнуть уже в четвёртом квартале. Вероятно в августе волатильность ещё будет сохраняться до тех пор, пока США не обозначат свою позицию в отношении дополнительных пошлин на экспорт из Китая на сумму $200 млрд», — цитирует Bloomberg главного стратега JPMorgan Джона Норманда.

Российские эксперты также не исключают возвращение тренда на восстановление развивающихся рынков.

«Торговая война не может продолжаться вечно, поскольку в долгосрочной перспективе от неё никто не выиграет. Дональд Трамп может долго давить на Китай, тем не менее, он понимает, что нужно договариваться», — отметил в разговоре с RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов

Впрочем, эксперты пока не берутся прогнозировать, когда именно начнёт угасать тарифное противостояние между Вашингтоном и Пекином. Преимущественно действия Трампа по урегулированию торгового конфликта будут зависеть от того, как в ближайшие месяцы изменится рейтинг одобрения деятельности президента. Согласно исследованию центра Ramussen Reports, по состоянию на 7 августа работу главы Белого дома поддерживали 47% американцев, а 51% граждан выступали против.

«У нас пока нет уверенности, в какой именно момент до ноября напряжённость ослабнет, поскольку рейтинг президента остаётся высоким, и он уверен в пользе своих решений для экономики Штатов. В связи с этим, мы рекомендуем избирательные покупки активов развивающихся стран», — уточнил Джон Норманд.

Эффект регулятора

По оценке опрошенных RT аналитиков, фундаментальным фактором для динамики индекса MSCI EM по-прежнему будет оставаться политика ФРС США. Как пояснил в интервью RT программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик , сегодня у большинства инвесторов уже появилась ясность в отношении дальнейших действий регулятора США. Другими словами, непредсказуемость Федрезерва снижается, а значит, давление на развивающиеся рынки также может снизиться.

Кроме того, эксперты также говорят и о возможности ослабления доллара к ноябрю 2018 года на мировых рынках. Так, политика ФРС может в конечном итоге привести к удорожанию банковских займов для американских компаний, и, следовательно, сократить траты производственного значения. Такая ситуация скажется на уменьшении доходов предприятий и спровоцирует падение стоимости их акций. Вадим Меркулов считает, что после этого инвесторы начнут продавать активы, номинированные в американской валюте.

«Я думаю, что ралли доллара продолжится до середины четвёртого квартала и после этого начнёт сходить на нет. Сейчас нацвалюта США смотрится крайне привлекательно на фоне других валютных пар развитых и развивающихся стран, но ближе к концу года она будет ослабевать, поскольку повышение ставок приведёт к снижению доходности рыночных активов. Поэтому мы увидим отток денежных средств обратно на развивающиеся рынки», — объяснил эксперт.

Драйвер Мосбиржи

Аналитики считают, что прогнозируемый общий позитивный тренд в финансовом секторе развивающихся стран может в оказать поддержку и российским активам. По словам Ярослава Лисоволика, улучшение внешнего фона может дать порядка 5—10% потенциального роста фондовому рынку России.

«Тем не менее, для достижения индексом Мосбиржи новых рекордных значений необходимы дополнительные драйверы. Они будут зависеть от динамики экономического роста и потоков капитала, которые будут ориентироваться на улучшение инвестиционного климата», — отметил эксперт.

В целом, как рассказал RT эксперт « БКС брокер Альберт Короев , при текущих ценах на нефть у финансового рынка России сохраняются перспективы роста. Преимущественно это связано с привлекательной дивидендной доходностью российских бумаг. Аналитик также указывает на важность действий ФРС и общей геополитической обстановки для активов. При этом он полагает, что внешний фон может стать мягче после ноябрьских выборов в конгресс.

Впрочем, по оценке Вадима Меркулова, санкционная повестка будет определяющей для российского рынка на ближайшее время.