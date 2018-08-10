Выгодная акция. Почему сейчас самое время инвестировать в развивающиеся рынки

Акции развивающихся рынков, которые были хитовой инвестиционной идеей в 2017 году, в этом году оказались в числе основных аутсайдеров. Индекс MSCI Emerging markets в абсолютном выражении упал с начала года на 8% и разошелся с продолжающим расти индексом S&P 500 на целых 15%.

Последний раз такое расхождение в динамике этих индексов наблюдалось в 2015 году. В результате показатель forward P/E индекса MSCI EM снизился до 11,5х, что означает дисконт к развитым рынкам на уровне 27%. Что это — сигнал к полному выходу из активов развивающихся рынков или инвестиционная возможность?

Основные риски

Текущие настроения инвесторов очень напоминают те, что преобладали в конце 2015-го — начале 2016 годов. Оптимизм испарился бесследно, а чистый отток средств из фондов акций развивающихся рынков только с середины мая по конец июля составил более $17 млрд Все это произошло на фоне усиления целого ряда рисков, которые рынок решил заложить в цены активов развивающихся рынков. В частности:

— возросшие риски для глобальной торговли — следствие торговых войн;

— опасения насчет рынка корпоративных облигаций Китая;

— риски рецессии в США после продолжительного экономического роста;

— политические риски в ряде развивающихся стран;

— глобальное сокращение ликвидности из-за ужесточения политики ФРС

Власть доллара

Один из ключевых факторов, который необходимо упомянуть, — очень сильная обратная корреляция фондовых рынков развивающихся стран против доллара США. Такая корреляция — давно известный феномен. Так, у Бразилии она составляет впечатляющие отрицательные 0,54 (то есть в случае роста доллара вероятность падения фондового рынка Бразилии равна 54%), у Китая — 0,49, у Индонезии — 0,44, у России и Мексики — 0,43, у Индии и ЮАР — 0,39 и так далее.

Напомним, в самом начале 2018 году очень многие были крайне позитивно настроены по отношению к евро и негативно — к доллару. Объем коротких позиций в американской валюте тогда достиг уровней, сравнимых с таковыми в евро годом ранее, когда тот находился недалеко от паритета к доллару.

Такой перекос в открытых позициях требовал корректировки, и надо отметить, что он по факту уже произошел. К настоящему времени короткие позиции в долларе в целом закрыты, а объем открытых длинных позиций находится возле 3-летних максимумов. Правда, на сей раз доллар вырос не столько против евро, сколько против остальных валют G10 и, особенно, развивающихся рынков.

Однако слишком сильный доллар подрывает старания администрации Трампа по усилению конкурентных позиций США в мире. В частности, снижение китайского юаня на 10% против доллара с середины апреля фактически нивелирует намерения Белого дома ввести пошлины в 10% на дополнительные $200 млрд китайского импорта.

Именно поэтому недавно заговорили про сборы в 25% вместо 10%, посчитав их «недостаточными». То же касается и ввозимых товаров из других стран, против которых ввели (или намереваются ввести) импортные пошлины американские власти.

Такие товары станут дешевле для американского потребителя просто за счет снижения соответствующих валют против доллара. А заставить потребителей «покупать американское» директивным методом не получится — это все же не Северная Корея.

Возможность для входа

Катализатором ралли в рискованных активах может стать ослабление доллара из-за снижения рисков торговых войн или любой приостановки в цикле повышения ставок ФРС. Основными бенефициарами такого ралли станут активы развивающихся рынков — от валют и облигаций до акций.

Время открывать новые длинные позиции в акциях развивающихся рынков пришло. Баланс риск/доходность для них снова выглядит интересным. В отличие от 2015 года коррекция в них произошла на фоне сильного глобального экономического роста. И хотя его флагманом в настоящий момент выступают США, это не может пройти мимо развивающихся рынков. Поэтому, на наш взгляд, точка для входа сейчас практически идеальная. Мы рекомендуем вкладываться в широкий индекс MSCI EM с фокусом на юго-восточную Азию, в частности, Китай.

Единственная оговорка — действовать надо осторожно и не покупать «на все сразу», поскольку риски, как мы отметили выше, вполне серьезны и материальны, и хотя бы некоторые из них вполне могут реализоваться.