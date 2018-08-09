Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, финансов и сельского хозяйства.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP снизился на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p), которые подорожали на 75,0 п. (3,44%), закрывшись на отметке в 2.255,0. Котировки Celsia SA (CN:CEL) выросли на 5,0 п. (0,11%), завершив торги на уровне 4.505,0. Бумаги Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS) выросли в цене на 600,0 п. (1,64%), закрывшись на отметке 37.100,0.

Лидерами падения стали акции Ecopetrol SA (CN:ECO), цена которых упала на 145,0 п. (4,57%), завершив сессию на отметке 3.030,0. Акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) снизились на 40,0 п. (0,55%), закрывшись на уровне 7.300,0, а Grupo Argos SA (CN:ARG) снизились в цене на 100,0 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 19.800,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в плюсе (11), а котировки 8 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 0,18%, или 0,19, достигнув отметки $107,53. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в декабре снизились на 0,79%, или 17,00, до $2.129,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.219,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,34% до 2.920,10, а котировки BRL/COP упали на 0,59%, достигнув отметки 768,29.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,53% до 95,45.