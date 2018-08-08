Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,89%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов COL Investment, промышленности и услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подорожал на 0,89%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Cemargos (CN:CCB), которые подорожали на 200,0 п. (2,25%), закрывшись на отметке в 9.100,0. Котировки Pfgrupoarg (CN:ARG_p) выросли на 600,0 п. (3,51%), завершив торги на уровне 17.700,0. Бумаги Grupo Nutresa SA (CN:NCH) выросли в цене на 340,0 п. (1,28%), закрывшись на отметке 26.900,0.

Лидерами падения стали акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p), цена которых упала на 75,0 п. (3,33%), завершив сессию на отметке 2.180,0. Акции Etb (CN:ETB) не изменились на 0,0 п. (0,00%), закрывшись на уровне 380,0, а Ecopetrol SA (CN:ECO) выросли в цене на 35,0 п. (1,11%) и завершили торги на отметке 3.175,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в минусе (7), а котировки 8 акций практически не изменились.

Котировки акций Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,33%, 75,0 п., и завершили торги на отметке 2.180,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 1,07%, или 1,16, достигнув отметки $107,72. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в декабре выросли на 0,47%, или 10,00, до $2.146,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,30%, или 3,60, до отметки $1.221,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,66% до 2.910,20, а котировки BRL/COP повысились на 0,46%, достигнув отметки 773,15.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,93.