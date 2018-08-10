Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, производителей товаров массового потребления и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite снизился на 0,57%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Pretium Resources Inc (TO:PVG), которые подорожали на 1,97 п. (19,39%), закрывшись на отметке в 12,13. Котировки Enerflex Ltd (TO:EFX) выросли на 1,42 п. (9,37%), завершив торги на уровне 16,57. Бумаги Ritchie Bros. Auctioneers Inc (TO:RBA) выросли в цене на 3,950 п. (8,70%), закрывшись на отметке 49,340.

Лидерами падения стали акции NuVista Energy Ltd (TO:NVA), цена которых упала на 0,920 п. (10,69%), завершив сессию на отметке 7,690. Акции Uni-Select Inc. (TO:UNS) поднялись на 1,45 п. (6,65%), закрывшись на уровне 20,35, а Bausch Health Companies Inc (TO:BHC) снизились в цене на 1,62 п. (5,35%) и завершили торги на отметке 28,68.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (624) превысило количество закрывшихся в плюсе (406), а котировки 143 акций практически не изменились.

Котировки акций Ritchie Bros. Auctioneers Inc (TO:RBA) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 8,70%, 3,950 п., и завершили торги на отметке 49,340.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 0,08% до отметки 12.34.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,07%, или 0,80, достигнув отметки $1.219,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,38%, или 0,92, до $67,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,18%, или 0,85, до отметки $72,92 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,55% до 0,7621, а котировки CAD/EUR повысились на 0,45%, достигнув отметки 0,6678.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,73% до 96,16.