Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,52%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов IT, здравоохранения и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,52%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Pason Systems Inc (TO:PSI), которые подорожали на 1,87 п. (9,41%), закрывшись на отметке в 21,74. Котировки Pan American Silver Corp (TO:PAAS) выросли на 1,93 п. (9,31%), завершив торги на уровне 22,65. Бумаги MacDonald Dettwiler and Associates Ltd (TO:MAXR) выросли в цене на 3,47 п. (7,27%), закрывшись на отметке 51,22.

Лидерами падения стали акции Parex Resources Inc (TO:PXT), цена которых упала на 3,490 п. (15,32%), завершив сессию на отметке 19,290. Акции Computer Modelling Group Ltd. (TO:CMG) поднялись на 1,18 п. (11,68%), закрывшись на уровне 8,92, а Canadian Tire Corp Ltd (TO:CTCa) снизились в цене на 14,32 п. (7,85%) и завершили торги на отметке 168,08.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (621) превысило количество закрывшихся в минусе (433), а котировки 161 акций практически не изменились.

Котировки акций Pason Systems Inc (TO:PSI) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 9,41%, 1,87 п., и завершили торги на отметке 21,74.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 2,99% до отметки 12.33.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,09%, или 1,10, достигнув отметки $1.219,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,36%, или 0,24, до $66,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,39%, или 0,28, до отметки $72,00 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,12% до 0,7671, а котировки CAD/EUR повысились на 0,51%, достигнув отметки 0,6649.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,54% до 95,46.