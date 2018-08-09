Несырьевой экспорт значительно вырос в РФ

Экспорт несырьевых неэнергетических товаров России вырос на 23% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ).
Как сообщил изданию глава РЭЦ Андрей Слепнев, за январь-июнь объем несырьевого экспорта составил $70 млрд, его доля в общем экспорте теперь составляет 33%. Он также отметил рост диверсификации структуры поставок как с точки зрения географии, так и с точки зрения товарной номенклатуры.
Спрос на российские товары вырос (увеличение поставок от 10,5% до 23%) в странах СНГ, Восточной Азии, Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, уточняет газета. Рост показали продажи металлов (на 34%), продовольствия (на 30%) и лесобумажных товаров (на 26%).
Ранее в интервью ТАСС Слепнев сообщил, что ожидаемые темпы роста неэнергетического экспорта — 15%, в 2018 году он достигнет $153 млрд По его словам, основными драйверами роста будут металлы, химия, удобрения, продукция агропромышленного комплекса, машиностроение и лесопромышленный комплекс.
В майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд В 2017 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров из России вырос на 22,7% и составил 133,8 млрд долларов.