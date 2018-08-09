Несырьевой экспорт значительно вырос в РФ

«Известия»: несырьевой экспорт России вырос на 23%

Экспорт несырьевых неэнергетических товаров России вырос на 23% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

Как сообщил изданию глава РЭЦ Андрей Слепнев , за январь-июнь объем несырьевого экспорта составил $70 млрд, его доля в общем экспорте теперь составляет 33%. Он также отметил рост диверсификации структуры поставок как с точки зрения географии, так и с точки зрения товарной номенклатуры.

Спрос на российские товары вырос (увеличение поставок от 10,5% до 23%) в странах СНГ, Восточной Азии, Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, уточняет газета. Рост показали продажи металлов (на 34%), продовольствия (на 30%) и лесобумажных товаров (на 26%).

Ранее в интервью ТАСС Слепнев сообщил, что ожидаемые темпы роста неэнергетического экспорта — 15%, в 2018 году он достигнет $153 млрд По его словам, основными драйверами роста будут металлы, химия, удобрения, продукция агропромышленного комплекса, машиностроение и лесопромышленный комплекс.