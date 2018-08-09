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Бумаги Сбербанка на торгах в Лондоне подешевели почти на 8%
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Бумаги Сбербанка на торгах в Лондоне подешевели почти на 8% 

BFM.RU 11 минут назад
Ценные бумаги российских компаний на Лондонской бирже оказались в минусе. Наиболее заметным стало снижение котировок Сбербанка, ВТБ, «Газпромнефти», сообщает РБК. По итогам торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки большинства российских компаний оказались в значительном минусе. Больше всего снизились в цене глобальные депозитарные расписки (GDR) Сбербанка. С $13,90 они опустились до $12,06, то есть на 7,94%, следует из данных фондовой площадки.
Акции Сбербанка и ВТБ снижались 8 августа и на Московской бирже. Объяснялось это появлением в СМИ деталей по содержанию законопроекта четырех американских сенаторов о санкциях против России. Среди предложений — запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк.
Падали на бирже и акции АФК «Система», что объяснялось сообщениями о возможном включении в санкционный список ее основного акционера Владимира Евтушенкова. Поводом называются его операции «в незаконно аннексированном Крыму».
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