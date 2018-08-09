Названы сроки финансового кризиса

«Индекс небоскреба» пророчит глобальный кризис к 2020 году

Глобальный финансовый кризис может произойти примерно в 2020 году, если верить приметам, гуляющим на рынке нежилой недвижимости, предупреждает портал zerohedge.com.

Такой приметой является «индекс небоскреба», который был представлен в 1999 г. сотрудником банка Dresdner Kleinwort Benson Эндрю Лоуренсом . Он заметил, что годы возведения самых высоких на тот момент зданий в мире предшествуют годам масштабных экономических потрясений.

Например, перед «черным четвергом» 1929 г. началось возведение Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Во время нефтяного кризиса 1973 г. и последующего биржевого кризиса строились башни Всемирного торгового центра

На 2020 г. в Саудовской Аравии запланировано завершение строительства высочайшего в мире здания, башни Джидда (Jeddah Tower) высотой в 1007 м.

Несмотря на некоторую фантазийность данного индикатора, здравое зерно в нем все-таки есть, соглашается руководитель аналитической службы инвестиционной компании «Доходъ» Всеволод Лобов

"Корреляция между высотой небоскреба и стадией экономического цикла состоит в том, что чем выше небоскреб, тем он дороже. В трудные времена девелоперам нет смысла «штурмовать небо»: они скорее будут строить здания меньшей этажности, которые быстрее окупаются, чем километровый гигант, который окупится не ранее, чем на несколько десятилетий. Соответственно, раз уж инвесторы рискнули вложить деньги в такой проект, они уверены в том, что до завершения строительства, когда туда начнут въезжать арендаторы, спада в экономике не будет", — сказал он «Ридусу».

Но поскольку экономика в мировом масштабе движется по синусоиде, логично предположить, что момент, когда небоскреб распахивает двери для арендаторов, является точкой, близкой к экватору цикла, продолжает эксперт.

"Конечно, очень часто совпадения между сдачей супер-небоскреба и сменой экономического прилива-отлива являются именно совпадениями, и делать выводы о приближении такого момента лишь потому, что в Джидде готовится новоселье, было бы опрометчиво. Главным индикатором смены вектора с экономического бума на рецессию или охлаждение роста является соотношение уровня инфляции к росту ВВП. Аналитики смотрят на стоимость кредитов, на стоимость недвижимости, и по тому, растут они или падают, делают гораздо более точные прогнозы, чем глядя на стройплощадки офисных зданий", — говорит он.

Еще одним безошибочным признаком приближающегося перелома цикла является увеличение пустующих офисов в «билдингах», так называемый vacancy rate. Если фирмы разоряются и поэтому освобождают занимаемые ими офисы быстрее, чем создаются и нанимают новое «жилье» — это точный симптом неблагополучия в экономике. И когда vacancy rate достигает некоторой критической величины, банкротятся уже и сами владельцы офисной башни.

Однако, обращает внимание Лобов, в 21 веке правительства и международные организации научились предсказывать надвигающиеся кризисы достаточно точно, и предпринимают превентивные меры доля того, что если не изменить их частоту, то сгладить, говоря радиотехнической терминологией, их амплитуду.

Финансовые власти, центральные банки заранее предпринимают шаги, чтобы на восходящем цикле не давать экономике перегреваться, не создавать пузыри — и таким образом, на нисходящем цикле не дать экономике свалиться в неуправляемую рецессию. То есть сейчас не так принципиальна длительность цикла — куда важнее, чтобы между его пиком и дном было как можно меньшее расстояние, — говорит Лобов.

Особенно хорошо это удается делать в Китае, где несмотря на все рыночные признаки руководство «социалистической» экономикой происходит из одного командного пункта на площади Тяньаньмэнь в Пекине.