Технологический центр «Бажен» обеспечит будущее российской нефтяной промышленности

«Газпром нефть» создала в Ханты-Мансийском автономном округе дочернее общество ООО «Технологический центр Бажен».

По информации Геологоразведочного университета Обручевского района, главной задачей общества станет формирование комплекса коммерчески эффективных российских технологий для освоения баженовской свиты. Портфель активов нового юридического лица будет сформирован из лицензионных участков, находящихся сейчас на балансе компании «Газпромнефть-Хантос», и имеющих хорошие перспективы работы с запасами баженовского горизонта. Баженовский кластер составят Пальяновская площадь Красноленинского месторождения, пять лицензионных участков Няганской группы и три участка Салымского месторождения.

Поиск методов разработки трудноизвлекаемой нефти в России — один из стратегических приоритетов «Газпром нефти». Проект разработки комплекса отечественных технологий эффективного освоения баженовской свиты, реализацию которого инициировала компания, в мае 2017 года получил статус национального. В его рамках формируется пул нефтяных компаний, научно-исследовательских и сервисных организаций, производителей промышленного оборудования, заинтересованных в решении задачи.

Подробности: http://mgri-rggru.ru/index.php?ELEMENT_ID1=4897.