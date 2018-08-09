Как избежать угрозы санкций? Почему Россия за два месяца избавилась более чем от 80% американских долговых обязательств

Некогда один из крупнейших держателей американского госдолга, Россия неожиданно продала более чем 80% государственных облигаций США.

Репортер «Первого финансового» портала изучил данные, опубликованные в июльском докладе министерства финансов США , свидетельствующие о том, что с марта по май этого года Россия продала казначейские облигации США на сумму в более чем 80 миллиардов долларов. С марта вложения России в ценные бумаги США сократились на 84%, с 96,1 до 14,9 миллиарда долларов.

В то же время Россия по-прежнему активно расширяет свои золотовалютные резервы. В докладе, опубликованном российским Центральным банком в начале июля, было показано, что доля долларов США в валютных резервах снизилась, а доля золота превысила 17%.

Младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков Вэй Цзиньшэнь в беседе с журналистом «Первого финансового» портала заявил, что уход от доллара и увеличение золотого запаса в настоящее время — основной метод России по снижению экономических рисков. С одной стороны, это оказало положительный эффект на укрепление курса российского рубля, а с другой, в условиях колебания цен на золото на международном рынке, увеличение объемов золотых запасов повысило потенциальный риск для российских резервных активов. Это лишило мировое сообщество уверенности в возможном восстановлении и развитии российской экономики.

Ради укрепления курса рубля?

В настоящее время Россия владеет американскими облигациями на сумму в 14,9 миллиарда долларов, в том числе долгосрочными государственными облигациями в размере 9,1 миллиарда долларов и краткосрочными государственными облигациями на сумму 5,8 миллиарда долларов, что считается самым низким показателем с 2007 года. Россия уже покинула список 33 крупнейших держателей американского долга, который ежемесячно составляется Казначейством США.

В докладе о движении капитала, опубликованном Казначейством США, сообщается, что по состоянию на май 2017 г. стоимость американских долговых облигаций, принадлежащих России, достигала 108,7 миллиардов долларов, однако в апреле этого года этот показатель снизился с 96,1 миллиардов долларов до 48,7 миллиардов долларов. За один месяц падение составило более чем 49,5%. Таким образом Россия с 15 места в списке крупнейших держателей американского долга переместилась на 22 место. В мае Россия продолжила сокращать объемы американских долговых облигаций, в результате чего она покинула список 33-х крупнейших держателей американского долга. На текущий момент 33-м крупнейшим держателем американского долга являются Чили, имеющие американские облигации на сумму в 30,2 миллиарда долларов. Исходя из этого можно сделать вывод, что в мае американский долг перед Россией снизился как минимум на 18,5 миллиардов долларов.

Иордан Рочестер, стратег по валютным сделкам Номура сёкэн (Nomura Securities), полагает, что, с одной стороны, Центробанк России ожидает продолжения стремительного роста процентных ставок от ФРС , и потому заранее сокращает запасы американских долговых облигаций, чтобы избежать возможного падения цен на облигации США. С другой стороны, российский рубль стоит перед новым вызовом. России необходимо стабилизировать курс рубля, и сейчас она обналичивает американские облигации.

По данным Минэкономразвития России, в конце февраля обменный курс доллара составлял 56 рублей, однако в начале июня курс доллара стал составлять 62,82 рубля. Чтобы снизить тенденцию к девальвации рубля Центробанк России заявил, что базовая процентная ставка останется неизменной на уровне 7,25%. После этого заявления курс рубля по отношению к доллару США вырос с 62,82 к 1 до 62,7 к 1.

Чтобы защититься от американских санкций?

Тем временем происходит обострение геополитического противостояния США и России, и это рассматривается как одна из причин стремительной продажи Россией американских облигаций. Весна этого года совпала с первой годовщиной начала расследования «Рашагейт», посвященного вмешательству России в президентские выборы в США. Американское расследование, возглавляемое специальным прокурором Миллером, идет уже больше года, и за это время, обвинения были предъявлены не только президенту Трампу: конгресс США многократно, путем обнародования секретных меморандумов, обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы. Российская сторона продолжает отрицать все обвинения. В течение этого года правительство Трампа уже четыре раза принимало новые пакеты санкций в отношении России. Более 140 людей, включая высокопоставленных чиновников и бизнесменов, вошли в санкционный список американского правительства.

Кевин Гиддис , глава рынка капитала с фиксированной доходностью в Ruijie Financial Group, вследствие этого заявил: «Я уверен, что это частично санкции и частично корректировки инвестиционного портфеля, здесь мало общего с реальной рыночной конъюнктурой. Россия опасается, что Соединенные Штаты могут усилить санкции и заморозить американские облигации, которыми она владеет. Поэтому Россия подготовилась заранее». Он также добавил, что, хотя, действия России стали неожиданными, стоимость облигаций, удерживаемых Россией, и стоимость проданных облигаций ничтожны для рынка американских казначейских облигаций, объем которого достигает нескольких триллионов долларов.

Курсы валют в Москве

Вэй Цзиньшэнь считает, что продажа Россией большей части американских облигаций за такое короткое время объясняется тремя факторам. Во-первых, в России растут опасения в отношении американской стратегии. Сокращение количества американских облигаций главным образом произошло в период с марта по май текущего года. За это время произошло отравление бывшего агента российских спецслужб, после чего Евросоюз выслал российских дипломатов, а США продлили в отношении России экономические санкции. Серия инцидентов увеличила опасения России в отношении действий американской стороны. Российское видение российско-американских отношений стало еще более пессимистичным: Россия считает, что обострение отношений с США будет иметь долгосрочную тенденцию. В этом контексте продажа американских долговых облигаций основана на пессимистичном прогнозе отношений двух стран.

Во-вторых, Россия, продажей американских долговых обязательств, пытается защитить экономику от американских санкций. С 2014 года, когда США и Европа ввели экономические санкции, США многократно принимали все новые санкции, рамки и объемы которых непрерывно расширялись. На фоне этого российская сторона беспокоится, что санкции затронут американские долговые обязательства, заморозив их. Избавление от американских долговых обязательств, Россия пытается избежать рисков, — говорит Вэй Цзиньшэнь. — В-третьих, Россия делает своего рода жест, говорящий о нежелании мириться и идти на компромисс с американскими санкциями«. Чтобы справиться с американскими санкциями, Россия прибегла к введению контрсанкций. И это в полной мере показывает бескомпромиссную позицию России.

Чтобы диверсифицировать активы?

При сокращении вложений в американский долг Россия продолжает увеличивать свои золотовалютные резервы. По данным Всемирного золотого совета, по состоянию на первое мая официальные запасы золота в России достигли 1890,8 тонн, что составляет 17,6% от золотовалютных резервов Центрального банка России. По запасам золота Россия занимает шестое место в мире.

По сообщениям российских СМИ, Россия с 2000 года активно разрабатывает внутренние месторождения золота, и за это время объемы золотодобычи возросли почти в два раза. По данным российского Союза золотопромышленников, только за последние 10 лет в России было добыто 2189 тонн золота.

Вэй Цзиньшэнь считает, что структура золотовалютных резервов должна сочетать в себе такие качества как безопасность, ликвидность и эффективность. Повысить безопасность золотовалютных резервов России будет лучше всего путем обеспечения диверсификации структуры золотовалютных запасов. Продажа американских облигаций и увеличения золотого запаса негативно скажутся на ликвидности и в некоторой степени снизят эффективность золотовалютных резервов. Тем самым они увеличат возможные риски.

«Существует множество вариантов уменьшения зависимости от американского доллара. Помимо продажи американских облигаций и американской валюты из золотовалютного запаса и увеличения золотых запасах, Россия может заняться покупкой других валют для диверсификации структуры золотовалютных резервов, — считает Вэй Цзиньшэнь. — С другой стороны, Россия может начать расчеты в национальной валюте в мировой торговле и уменьшать количество расчетов в долларах США. Это может быть достигнуто путем подписания двусторонних или многосторонних соглашений об обмене валюты или соглашений об обмене в местной валюте. Но в целом, в международной валютной системе, в которой доминирует доллар, России будет трудно полностью избавиться от долларовой зависимости».