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«Ведомости»: Rusal может начать работать на склад
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«Ведомости»: Rusal может начать работать на склад 

Карельские вести 1 час назад
Как сообщают «Ведомости», западные санкции могут лишить российского алюминиевого гиганта UC Rusal 80% долгосрочных контрактов.
Так, во втором квартале текущего года уже отмечается 18%-ное падение при сохранении производства. К примеру, поставки на американский и азиатский рынки снизились вдвое. Все это может привести к тому, что компания начнет работать на склад, подчёркивает издание.
В свою очередь, аналитики Fitch указывают на то, что если в ближайшее время не будет ясности по поводу возможности Rusal совершать сделки, то в работе компании и всего алюминиевого рынка возникнут существенные затруднения.
Источник
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