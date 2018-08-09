«Ведомости»: Rusal может начать работать на склад

Как сообщают «Ведомости», западные санкции могут лишить российского алюминиевого гиганта UC Rusal 80% долгосрочных контрактов.

Так, во втором квартале текущего года уже отмечается 18%-ное падение при сохранении производства. К примеру, поставки на американский и азиатский рынки снизились вдвое. Все это может привести к тому, что компания начнет работать на склад, подчёркивает издание.

В свою очередь, аналитики Fitch указывают на то, что если в ближайшее время не будет ясности по поводу возможности Rusal совершать сделки, то в работе компании и всего алюминиевого рынка возникнут существенные затруднения.

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