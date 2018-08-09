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Глава Колымы попросил УФАС проверить цены на бензин в регионе
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Глава Колымы попросил УФАС проверить цены на бензин в регионе 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 9 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов поручил управлению Федеральной антимонопольной службы проверить обоснованность цен на бензин в регионе, сообщает в четверг правительство Колымы.
Бензин в Магаданскую область доставляют морем из Приморья, а затем автотранспортом в отдаленные поселки региона. Разница в цене на бензин в Магадане в поселках региона превышает 20%.
"Хотелось бы знать, попадает ли эта проблема под расследование антимонопольной службы. Почему такая разница в цене? У меня есть вопросы, в том числе, и к поставщикам. Этот вопрос должен быть отработан досконально. Есть жалобы от жителей. Будем очень плотно работать с федеральной антимонопольной службой по этому вопросу", — цитирует слова Носова правительство региона.
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