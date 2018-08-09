Акции «Русала» падают на 4% в Гонконге на рисках остановки из-за санкций

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости . Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже в четверг падают почти на 4% на опасениях, что санкции могут заставить компанию начать остановку основных мощностей в сентябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск ценные бумаги «Русала» дешевели в Гонконге на 3,7% — до 2,19 гонконгских доллара. При этом ранее в ходе торгов ценные бумаги компании падали в цене на 4,4% — до 2,15 гонконгского доллара.

Давление на котировки оказывают новости о том, что «Русал» в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей. Об этом в среду сообщили источники РИА Новости, близкие к компании. По их словам, если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, притом что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group и «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках американских санкций дается время до 23 октября.

В начале текущей недели «Русал» сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.