Акции «Русала» упали на 3% при открытии биржевых торгов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. / ТАСС /. Акции "Русала" упали более чем на 3% после открытия утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже в четверг. Об этом свидетельствуют данные котировок.

К этому часу акции алюминиевого гиганта подешевели на 3,11% — до 2,18 гонконгских долларов за бумагу. В один из моментов падение достигало 4%.

Акции «Русала» остаются под давлением на фоне опасений по поводу негативного воздействия санкций США на деятельность компании. Накануне появились сообщения о том, что российский производитель алюминия может законсервировать мощности еще нескольких заводов вслед за Надвоицким, если санкции не будут сняты в ближайшее время.