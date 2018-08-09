Ещё
Акции «Русала» упали на 3% при открытии биржевых торгов в Гонконге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.27
$
64.05
75.81
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.40
+0.22 Золото
1214.70
+0.01 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1619
–0.0024
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Акции «Русала» упали на 3% при открытии биржевых торгов в Гонконге 

ТАСС 59 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. /ТАСС/. Акции "Русала" упали более чем на 3% после открытия утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже в четверг. Об этом свидетельствуют данные котировок.
К этому часу акции алюминиевого гиганта подешевели на 3,11% — до 2,18 гонконгских долларов за бумагу. В один из моментов падение достигало 4%.
Акции «Русала» остаются под давлением на фоне опасений по поводу негативного воздействия санкций США на деятельность компании. Накануне появились сообщения о том, что российский производитель алюминия может законсервировать мощности еще нескольких заводов вслед за Надвоицким, если санкции не будут сняты в ближайшее время.
6 августа представитель «Русала» сообщил о начале консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии из-за санкций. Завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок.
ТАСС: последние новости
Эксперты допускают падение рубля на 15% при введении США санкций против госдолга РФ Госдеп изучает возможность введения санкций против Евтушенкова Курс евро на Мосбирже превысил 74 руб. впервые с 25 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара631
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США596
Рубль стремительно рухнул вниз
Доказана верность отказа РФ от финансирования США
Рубль обвалился
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение