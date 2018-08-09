Эксперты не рекомендовали россиянам покупать капусту

— В этом году стоимость белокочанной капусты будет на пять-десять процентов ниже, чем в прошлом. Еще в начале лета капуста заметно дорожала, но сейчас цены на прилавках уже пошли вниз. Причем дешевеет капуста быстрее, чем в прошлом году.

Так происходит, потому что на рынок быстрее пришла ранняя капуста, в том числе импортная, хотя объем импорта по сравнению с прошлым годом снизился на 25 процентов. По данным Федеральной таможенной службы, за июнь белокочанной капусты было завезено в Россию 13 тысяч тонн. Но спешить покупать такую капусту пока не надо, тем более для заготовок.

Сейчас на рынке в основном урожай ранней капусты. Для ее выращивания используются различные препараты — ускорители роста, чтобы собрать урожай как можно раньше.

Отличить капусту, выращенную с использованием искусственных добавок, сложно, если только на кочане нет каких-то пятен. В выборе белокочанной капусты стоит ориентироваться на сезон ее созревания. Лучше покупать овощ, особенно для заготовок, осенью. Уже в конце августа и в сентябре пойдет капуста лучшего качества, выращенная естественным спросом без добавок.

Тогда же будет и максимально низкая цена. Конечно, все будет зависеть от урожая. Я думаю, урожай будет неплохой. Поэтому цены на капусту в этом году в итоге окажутся ниже, чем в прошлом.