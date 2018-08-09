Твиты Маска привлекли внимание регуляторов

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Комиссия по ценным бумагам и биржам США после громких заявлений главы Tesla, начала «делать запросы». Компания и сам Илон Маск могут стать объектом нового расследования.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США после громких заявлений главы Tesla, начала «делать запросы». Компания и Илон Маск могут стать объектом нового расследования.

Твиты Илона Маска спровоцировали настоящий взрыв на фондовом рынке, ситуация накалилась настолько, что пришлось приостановить торговлю акциями Tesla.

Маск заявил, что он намерен выкупить акции Tesla, причем финансирование на эти цели у него уже имеется. Кроме того, бизнесмен намерен провести делистинг компании.

Ряд инвесторов посчитал это неудачной шуткой, наподобие той, что Маск опубликовал в Twitter 1 апреля. Тогда он сообщил о банкротстве Tesla. Эксперты до сих пор гадают: было ли сообщение эмоциональным порывом, или продуманным решением.

А вот Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась не психологической подоплекой вопроса. Как сообщает CNBC, SEC уже начала делать запросы, и Маск рискует попасть под гражданское, а то и уголовное преследование, если никакого финансирования у него на самом деле не окажется.

Правило 14e-8 SEC в основном запрещает публично торгуемым компаниям объявлять планы о покупке или продаже ценных бумаг, если руководители не намерены следовать, не имеют средств для завершения сделки или не договорились о ней, пытаясь манипулировать ценой акций.

В том, что у Маска есть необходимая сумма (а эксперты оценивают сделку по выкупу акций Tesla в $70 — $85 млн), сомневаются и инвесторы.

“Мы скептически относимся к информации о том, откуда взялись эти деньги. Само заявление не имеет смысла», — сказал CNBC Фрэйм Леви, аналитик CFRA, отметив, что в случае, если сделка не состоится, акции автопроизводителя просто «вылетят в дыру».