Российский несырьевой экспорт резко вырос в первом полугодии

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Поставки несырьевых товаров из России за первые 6 месяцев увеличились почти на четверть.

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Несырьевой экспорт России вырос в первом полугодии на 23%, сообщают “Известия” со ссылкой на данные Российского экспортного центра.

РЭЦ отмечает, что за январь-июнь экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил $70 млрд, а его доля в общем экспорте достигла 33%.

Спрос на российские товары вырос в среднем на 30% процентов. В первую очередь это касается металлов, продовольствия и лесобумажной продукции. Эти позиции прибавили 34%, 30% и 26% соответственно.

Больше всего спрос на российские товары вырос в странах СНГ, Восточной Азии, Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока. В среднем увеличение поставок в эти страны составило от 10,5% до 23%.

По итогам прошлого года, несырьевой экспорт России достиг $133 млрд До 2024 года его объем должен увеличиться вдвое.