Ещё
Российский несырьевой экспорт резко вырос в первом полугодии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
64.05
76.00
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.40
+0.22 Золото
1215.28
+0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1604
–0.0038
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Российский несырьевой экспорт резко вырос в первом полугодии 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Поставки несырьевых товаров из России за первые 6 месяцев увеличились почти на четверть.
Фото: Pixabay
Несырьевой экспорт России вырос в первом полугодии на 23%, сообщают “Известия” со ссылкой на данные Российского экспортного центра.
РЭЦ отмечает, что за январь-июнь экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил $70 млрд, а его доля в общем экспорте достигла 33%.
Спрос на российские товары вырос в среднем на 30% процентов. В первую очередь это касается металлов, продовольствия и лесобумажной продукции. Эти позиции прибавили 34%, 30% и 26% соответственно.
Больше всего спрос на российские товары вырос в странах СНГ, Восточной Азии, Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока. В среднем увеличение поставок в эти страны составило от 10,5% до 23%.
По итогам прошлого года, несырьевой экспорт России достиг $133 млрд До 2024 года его объем должен увеличиться вдвое.
Вести Экономика: последние новости
Конгресс США нацелил доллар к отметке 90 рублей Твиты Маска привлекли внимание регуляторов Наступит ли бархатный сезон на российском фондовом рынке?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
России хотят запретить использование доллара
Рублю предрекли неизбежную девальвацию2
Рубль обвалился
Рубль стремительно рухнул вниз
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение