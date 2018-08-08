ЦБ: нерезиденты вложили в ОФЗ более $500 млн накануне встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Присутствие нерезидентов на российском рынке суверенных займов краткосрочно увеличилось накануне встречи президентов России и США 16 июля, за несколько дней до саммита приток иностранного капитала в российские облигации превысил $0,5 млрд Об этом говорится в «Обзоре финансовых рынков» Банка России

"В середине июля 2018 года в условиях непродолжительного затишья в торговой войне США и Китая, а также в преддверии встречи президентов России и США краткосрочно увеличилось присутствие нерезидентов на российском рынке. Всего за несколько дней до 16 июля 2018 года приток иностранного капитала на рынок суверенных займов превысил $0,5 млрд (по данным счетов иностранных депозитариев в НРД), что стало фактором снижения доходности ОФЗ на 15-20 базисных пунктов", — отмечается в обзоре ЦБ РФ.

Однако, по данным регулятора, дальнейшее снижение аппетита глобальных инвесторов к риску, а также формирование негативного информационного фона из-за проработки в США введения новых санкционных ограничений в отношении России способствовали снижению спроса нерезидентов на суверенные обязательства. «В итоге за июль 2018 года доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД практически не изменилась и на конец июля осталась на уровне начала месяца — 27,5%», — сообщается в обзоре ЦБ РФ.

Спрос инвесторов

Внутреннего спроса инвесторов на ОФЗ, по оценкам ЦБ РФ, будет достаточно для привлечения запланированных объемов заимствований.

"Спрос внутренних инвесторов (с учетом реинвестиций поступлений от вложений в ОФЗ), как ожидается, будет достаточным для привлечения запланированных объемов даже без активного присутствия нерезидентов", — говорится в обзоре регулятора.