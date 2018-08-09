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Акции РУСАЛА в Гонконге падают в цене
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Акции РУСАЛА падают в цене 

News.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акции РУСАЛА упали после открытия утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже. Снижение произошло боле, чем на 3%.
Как показывают данные котировок, ценные бумаги алюминиевого магната подешевели на 3,11% и теперь их стоимость составляет 2,18 гонконгских долларов. В один момент падение даже достигало 4%, но потом ситуация выровнялась.
Как пишут эксперты, акции РУСАЛА остаются под давлением до полного снятия санкций и хоть пока ограничения не действуют в полной мере, но официального отказа США от них не было.
Ранее была дана информация, о том, что руководство РУСАЛа может законсервировать ещё несколько заводов, если санкции не будут сняты. 6 августа началась консервация электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии по причине санкций.
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