Акции РУСАЛА в Гонконге падают в цене

Акции РУСАЛА падают в цене

Акции РУСАЛА упали после открытия утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже. Снижение произошло боле, чем на 3%.

Как показывают данные котировок, ценные бумаги алюминиевого магната подешевели на 3,11% и теперь их стоимость составляет 2,18 гонконгских долларов. В один момент падение даже достигало 4%, но потом ситуация выровнялась.

Как пишут эксперты, акции РУСАЛА остаются под давлением до полного снятия санкций и хоть пока ограничения не действуют в полной мере, но официального отказа США от них не было.