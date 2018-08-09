Ещё
UCP Ильи Щербовича вышла из капитала «Стройгазконсалтинга»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
65.40
76.51
76.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.14
–0.41 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

UCP Ильи Щербовича вышла из капитала «Стройгазконсалтинга» 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича вышла из состава акционеров группы "Стройгазконсалтинг" (СГК), продав 50% акций, подтвердила ТАСС управляющий директор по коммуникациям UCP Ирина Ланина.
"Мы вполне довольны нашей инвестицией. С момента нашего вхождения в капитал СГК компании удалось возобновить сотрудничество с крупнейшими заказчиками и улучшить собственное финансовое положение", — сказала она. Ранее о сделке сообщила газета «Ведомости».
Данные о покупателе и сумме сделки UCP не называет. Остальные 50% «Стройгазконсалтинга» принадлежат Газпромбанку. Оба вошли в капитал подрядчика в 2015 году, тогда основным совладельцем компании был бизнесмен Руслан Байсаров.
ТАСС не располагает комментариями «Стройгазконсалтинга» и Газпромбанка.
"Стройгазконсалтинг" занимается обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, строительством компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена.
UCP — одна из крупнейших инвестиционных групп на российском фондовом рынке, создана в 2006 году Ильей Щербовичем и его партнерами. UCP инвестирует в широкий спектр отраслей, таких как производство потребительских товаров, розничная торговля, финансовые услуги и инфраструктура, IT, металлургия, производство высокотехнологичных материалов, машиностроение, добыча нефти и газа, нефтехимия.
ТАСС: последние новости
Эксперты допускают падение рубля на 15% при введении США санкций против госдолга РФ Акции "Русала" упали на 3% при открытии биржевых торгов в Гонконге Glencore ожидает перехода 19,5% акций "Роснефти" в прямое владение с QIA до конца года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля114
Рубль стремительно рухнул вниз425
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель2
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США600
России хотят запретить использование доллара686
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение