UCP Ильи Щербовича вышла из капитала «Стройгазконсалтинга»

"Мы вполне довольны нашей инвестицией. С момента нашего вхождения в капитал СГК компании удалось возобновить сотрудничество с крупнейшими заказчиками и улучшить собственное финансовое положение", — сказала она. Ранее о сделке сообщила газета «Ведомости»

Данные о покупателе и сумме сделки UCP не называет. Остальные 50% «Стройгазконсалтинга» принадлежат Газпромбанку . Оба вошли в капитал подрядчика в 2015 году, тогда основным совладельцем компании был бизнесмен Руслан Байсаров

ТАСС не располагает комментариями «Стройгазконсалтинга» и Газпромбанка.

"Стройгазконсалтинг" занимается обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, строительством компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена.

UCP — одна из крупнейших инвестиционных групп на российском фондовом рынке, создана в 2006 году Ильей Щербовичем и его партнерами. UCP инвестирует в широкий спектр отраслей, таких как производство потребительских товаров, розничная торговля, финансовые услуги и инфраструктура, IT, металлургия, производство высокотехнологичных материалов, машиностроение, добыча нефти и газа, нефтехимия.