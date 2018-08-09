Обучение в вузах Красноярского края подорожало почти на 60%

Учиться в вузах Красноярского края стало дороже. По данным специалистов Красноярскстата, обучение за год подорожало почти на 60%.

В целом за год цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,4%. Самый большой рост цен наблюдается в сфере обучения. Также значительно прибавили в стоимости газовое моторное топливо (39,6%) и дизельное топливо (20,8%). На 28,4% подорожали древесностружечные плиты. Подрожали и продукты. Так, цены на огурцы выросли на 45,6%, пшена на 34,7% и столовую свеклу на 22%.

Кстати, эксперты предупреждают, что из-за роста НДС уже к осени может подорожать бензин, а в след за ним цены вырастут и на другие товары.