Каспер Шмайхель: «Трансфер Неймара повысил все цены»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель считает, что сейчас на трансферном рынке цены очень завышены даже на голкиперов. По его словам, все поменялось после трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

— Думаю, цены сейчас до смешного высоки, — цитирует ESPN Шмейхеля. — Было лишь вопросом времени, когда этот рост коснется и вратарей. Таков рынок. Думаю, что трансфер Неймара стал моментом, когда все изменилось. Он завысил цены, и с тех пор ничего не изменилось. Подумайте о трансфере ван Дейка за 75 миллионов, Алиссона — за 75 миллионов, а теперь и Кепы за 80 миллионов.