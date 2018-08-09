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Каспер Шмайхель: «Трансфер Неймара повысил все цены»
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Каспер Шмайхель: «Трансфер Неймара повысил все цены» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель считает, что сейчас на трансферном рынке цены очень завышены даже на голкиперов. По его словам, все поменялось после трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
— Думаю, цены сейчас до смешного высоки, — цитирует ESPN Шмейхеля. — Было лишь вопросом времени, когда этот рост коснется и вратарей. Таков рынок. Думаю, что трансфер Неймара стал моментом, когда все изменилось. Он завысил цены, и с тех пор ничего не изменилось. Подумайте о трансфере ван Дейка за 75 миллионов, Алиссона — за 75 миллионов, а теперь и Кепы за 80 миллионов.
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