Ещё
Числа из сна принесли любительнице лотерей миллион долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курс доллара превысил 66 рублей
Курс доллара превысил 66 рублей
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
65.40
76.60
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.47
+0.10 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Числа из сна принесли любительнице лотерей миллион долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов. Об этом сообщает UPI.
Женщина увидела эти числа во сне много лет назад. Она верила, что они принесут ей удачу, и всегда выбирала их, когда участвовала в лотереях. В этот раз пять из шести чисел совпали, и она получила второй приз.
Уилсон приехала в Нью-Йорк за выигрышем вместе с мужем и знакомой семейной парой. «Мы все покупаем лотерейные билеты и договорились, что поделим полученные деньги», — объяснила она.
Каждому из них досталась четверть суммы, которая осталась после уплаты всех налогов. В итоге они получили по 168 039 долларов (около 11 миллионов рублей).
В июле сообщалось, что в Австралии шестеро пожилых рабочих пять лет подряд играли в лотерею с одними и теми же числами и в итоге сорвали крупный джекпот. Они разделили выигрыш на доли от 84 до 87 тысяч австралийских долларов и устроили шумную вечеринку.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз410
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США597
Названы причины обрушения рубля29
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель1
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение