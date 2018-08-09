Числа из сна принесли любительнице лотерей миллион долларов

Жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов. Об этом сообщает UPI.

Женщина увидела эти числа во сне много лет назад. Она верила, что они принесут ей удачу, и всегда выбирала их, когда участвовала в лотереях. В этот раз пять из шести чисел совпали, и она получила второй приз.

Уилсон приехала в Нью-Йорк за выигрышем вместе с мужем и знакомой семейной парой. «Мы все покупаем лотерейные билеты и договорились, что поделим полученные деньги», — объяснила она.

Каждому из них досталась четверть суммы, которая осталась после уплаты всех налогов. В итоге они получили по 168 039 долларов (около 11 миллионов рублей).

В июле сообщалось, что в Австралии шестеро пожилых рабочих пять лет подряд играли в лотерею с одними и теми же числами и в итоге сорвали крупный джекпот. Они разделили выигрыш на доли от 84 до 87 тысяч австралийских долларов и устроили шумную вечеринку.