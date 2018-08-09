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Обзор рынка: вновь под давлением санкций
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Обзор рынка: вновь под давлением санкций 

Вести Экономика 20 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». В среду наблюдалась коррекция вниз по индексу РТС и заметное ослабление рубля на валютном рынке. Уже к началу торгов в прессе появились подробности санкций, предлагаемых сенаторами США в отношении России, что вызвало негативную реакцию на рынке.
Позже был анонсирован другой пакет санкций, связанный с попыткой отравления в британском Солсбери — первая часть этого пакета, как ожидается, вступит в силу 22 августа, но она во многом дублирует те санкции, которые уже были наложены по другим поводам, в то время как вторая часть, объявление которой пока остается под вопросом, может оказать более ощутимое влияние на взаимную торговлю между США и РФ, а также на рейсы Аэрофлота (AFLT, -2.1%) в США. Сообщения о грядущих санкциях наиболее заметным образом отразились на котировках акций Сбербанка (SBER, -4.3%), бумаги которого традиционно занимают наиболее заметную долю среди российских голубых фишек в портфелях нерезидентов. Газпром нефть (SIBN) подешевела на 4.0%, Транснефть (TRNFP) — на 3.0%, АФК Система (AFKS) — на 2.7%, ВТБ (VTBR) — на 2.4%. Роль «защитных» бумаг сыграли акции Мегафона (MFON, +2.1%), Татнефти (TATN, +1.0%), Газпрома (GAZP, +0.9%).
[ВИДЕОВРЕЗКА] Валютный рынок болезненно отреагировал на информацию о возможном введении нового пакета антироссийских санкций США. Доллар и евро продолжают рост. Накануне американская валюта обновила максимум против рубля с ноября 2016 года. Какова сейчас ситуация на тор [/ВИДЕОВРЕЗКА] Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Коршуновский ГОК (KOGK) подешевел на 12.2%, Северо-Западное морское пароходство (SZPR) — на 5.9%, в то время как обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 13.1%, ДЭК (DVEC) — на 7.5%. Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, на большинстве азиатских фондовых площадок наблюдается повышение.
Первая реакция на анонсированные США санкции в отношении РФ выглядит избыточно нервной, но рынок может остаться под давлением продаж и сегодня — усиление неопределенности оправдывает расширение дисконта по рыночным мультипликаторам, с которым российские бумаги торгуются к мировым аналогам. Между тем снижение долларовых котировок российских высоколиквидных бумаг отчасти компенсируется ослаблением рубля по отношению к доллару США на валютном рынке. С позиций технического анализа, вчера состоялся выход пары доллар-рубль из долгосрочной консолидации, что подразумевает возможность движения вверх с целью в диапазоне 67.0 — 68.0 в среднесрочной перспективе.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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